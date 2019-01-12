2019-01-12T15:35:45+03:00
Общество

Жители восьми аварийных домов в Новом Уренгое получат ключи от новых квартир

Новосёлами уже стали 70 семей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жители восьми аварийных домов в Новом Уренгое получат ключи от новых квартирЖители восьми аварийных домов в Новом Уренгое получат ключи от новых квартирФото: Татьяна Коркина
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Жители восьми аварийных многоквартирных домов в Новом Уренгое в январе получат ключи от новых, благоустроенных квартир. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новосёлами уже стали 70 семей из четырёх аварийных многоквартирных домов по ул. Чернышова 46, ул. Интернациональная 4, 5 и ул. Речная 63. В ближайшее время ключи получат ещё 70 няганских семей. Из окружного и муниципального бюджета в прошлом году было выделено боле 961 млн рублей на переселение граждан из аварийных домов. На эти деньги были закуплены 354 квартиры в новостройках, что позволит расселить жителей 19-ти аварийных домов согласно установленной очерёдности. 11 из них переселены в течение прошлого года.

Как отметил глава города Нягани Иван Ямашев, переселение из аварийного жилья – это радость и для новоселов, и для муниципалитета.

- Улучшение жилищных условий граждан – наша первоочередная задача. В конце прошлого года нам была выделена большая доля средств из окружного бюджета, и очень здорово, что мы смогли их освоить в полном объеме, - отметил он.

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