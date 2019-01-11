В Югре многодетная мать задушила 2-летнюю дочь

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:30:31+03:00

Женщину могут заключить под стражу

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Ребёнка она задушила не случайно. Это подтвердили следователи. Женщина из села Нялинское намеренно убила 2-летнюю малышку.

Как сообщает следственный комитет Югры, в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

По данным следствия, 9 января 29-летняя жительница села Нялинское Ханты-Мансийского района умышленно закрыла дыхательные пути 2-летней дочери, девочка скончалась.

Следователи выясняют все обстоятельства и мотивы этого жестокого преступления. Подозреваемая задержана. Следствие будет ходатайствовать перед судом, чтобы мать-убийцу заключили под стражу. Назначены необходимые экспертизы, в том числе для установления психического состояния подозреваемой.

Известно, что подозреваемая со своими тремя малолетними детьми проживала в частном доме совместно с родственниками, ранее на учете в органах системы профилактики семья не состояла, характеризуется положительно.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления поставил ход расследования уголовного дела на личный контроль.