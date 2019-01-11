В Урае пьяный водитель, лишенный прав, стал уголовником

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:56:14+03:00

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Первого раза было мало и административная ответственность за нетрезвую езду показалась ничтожным наказанием жителю Урая. Мужчина вновь сел за руль.

- В Урае 37-летний мужчина, будучи лишенный прав на управление транспортным средством, управлял автомобилем в состояние алкогольного опьянения. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 41 преступление, раскрыто 26, из них: факт мошеннических действий, 7 фактов незаконного оборота наркотических средств и 2 кражи, в том числе 1 квартирная.