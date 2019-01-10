В Ханты-Мансийске акция «Рождественский книговорот» побалует новинками

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:44:11+03:00

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В субботу, 12 января, Государственная библиотека Югры приглашает всех любителей чтения в КВЦ «Югра-ЭКСПО» на акцию-выставку «Рождественский книговорот».

Литературный праздник пройдет в Ханты-Мансийске впервые и это не только отличная возможность побаловать себя новеньким томом, но и попасть на встречи с писателями, посетить мастер-классы и поучаствовать в конкурсах.

Окружной Дом народного творчества подготовил новый мастер-класс по скрапбукингу. Желающие смогут сделать уникальную закладку для книги. Такая приятная мелочь станет настоящим подарком для любителей погрузиться в мир литературы. Занятие начнется в 14-30.

После мастер-класса пройдет презентация издания «Все цвета радуги», выход которого был приурочен к 60-летию Окружного Дома народного творчества. Во время презентации можно будет задать интересующие вопросы и пообщаться с некоторыми героями книги.

Узнать более подробную информацию обо всех событиях акции-выставки «Рождественский книговорот» можно на официальном сайте Государственной библиотеки Югры и в социальных сетях.