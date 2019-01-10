В Югре появились юные медволонтёры
Они будут посетителям поликлиники
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Первые медицинские волонтёры появились в Югре. 25 школьников из Пойковского Нефтеюганского района пошли добровольцами.
Как сообщает ОТРК «Югра», подростки будут участвовать в профилактических мероприятиях и акциях. Сотрудничать с больницей вызвались в первую очередь те, кто мечтает о медицинской специальности и готовятся к поступлению в медвузы.
Работа для волонтёров станет официальной. В медучреждении с добровольцами заключили специальный договор. В детской поликлинике волонтёры смогут помогвть мамам, занимая малышей, которые пришли на приём. Взрослым пациентам помогут сориентироваться на месте.