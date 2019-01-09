2019-01-09T15:03:53+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске у горе-бизнесмена отобрали 858 бутылок водки

Партию алкоголя он закупил на станции в Курганской области
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Заработать на продаже алкоголя у жителя Ханты-Мансийска не вышло по причине полицейских. Сейчас горе-предприниматель ожидает решение суда.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, жителя Ханты-Мансийска обвиняют в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере.

В сентябре 2018 года житель города приобрел в районе станции Петухово Курганской области немаркированную акцизными марками РФ алкогольную и спиртосодержащую продукцию в количестве 858 бутылок, которую в дальнейшем реализовывал на территории Ханты-Мансийска.

Его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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