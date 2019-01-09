Два жителя Нижневартовска ограбили терминал

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:37:44+03:00

Далеко с добычей они не ушли

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В Нижневартовске сотрудники вневедомственной охраны по горячим следам задержали грабителей. Они поживились в терминале, но воспользоваться деньгами не успели.

Как сообщает полиция Нижневартовска, 6 января, находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания по радиоэфиру получил сообщение о том, что в одном из торговых павильонов по улице Пионерская двое злоумышленников пытаются совершить хищение терминала оплаты стоимостью 120 тысяч рублей.

Прибыв на место происшествия, к сотрудникам Росгвардии обратились очевидцы, которые сообщили приметы грабителей.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии спустя несколько минут после попытки грабежа в парковой зоне недалеко от места происшествия подозреваемы были замечены и задержаны. Ими оказались двое молодых людей 22-х и 19-ти лет, один из которых ранее был судим за кражу.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».