Два жителя Нижневартовска ограбили терминал
В Нижневартовске сотрудники вневедомственной охраны по горячим следам задержали грабителей. Они поживились в терминале, но воспользоваться деньгами не успели.
Как сообщает полиция Нижневартовска, 6 января, находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания по радиоэфиру получил сообщение о том, что в одном из торговых павильонов по улице Пионерская двое злоумышленников пытаются совершить хищение терминала оплаты стоимостью 120 тысяч рублей.
Прибыв на место происшествия, к сотрудникам Росгвардии обратились очевидцы, которые сообщили приметы грабителей.
Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии спустя несколько минут после попытки грабежа в парковой зоне недалеко от места происшествия подозреваемы были замечены и задержаны. Ими оказались двое молодых людей 22-х и 19-ти лет, один из которых ранее был судим за кражу.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».