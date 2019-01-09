2019-01-09T09:38:48+03:00
Общество

Жители трёх посёлков Сургутского района остались без отопления

Порывы случились в канун Рождества
Алена Кульмухаметова
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Фото департамента ЖКХ Сургутского районаФото департамента ЖКХ Сургутского района
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Жители отдельных домов Барсово, Белого Яра и деревни Русскинская Сургутского района во время праздников на продолжительное время вынуждены были остаться без отопления. С начала года в этих поселениях произошло несколько серьёзных порывов.

Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем блоге в соцсети ВКонтакте.

Только за первые двое суток по улице Апрельская, 6 в Барсово бригады устранили три порыва и заменили 10 метров сети теплоснабжения. Порыв произошёл в фундаменте дома - именно туда 30 лет назад во время его строительства замуровали все инженерные сети. Решение, которое нашли аварийно-восстановительные бригады - временное. Сегодня, 9 января, начнутся работы по установке постоянной трубы.

Жителям «пострадавших» домов будет произведён перерасчёт за коммунальные услуги. Кроме того, сразу после окончания праздников, все инциденты будут проанализированы, с их учетом будет откорректирована программа по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2019-2020.

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