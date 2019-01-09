2019-01-09T06:45:44+03:00
Общество

Погода в Югре 9 января: -17 градусов и снегопад

К вечеру в округе значительно похолодает
Алена Кульмухаметова
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Фото Богдана КаширинаФото Богдана Каширина
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В первый рабочий день после новогодних праздников, 9 января, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток -17,-22 ºС, в северных районах -27,-32 ºС, южных до -12 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -17,-19 ºС.

В Сургуте переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный, северный, северо-западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -27 градусов.

В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -21 градусов.

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