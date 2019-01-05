5 Янв. 2019 2019-01-05T10:02:14+03:00

Как будут ходить автобусы в Когалыме с 5 января Фото: Татьяна Коркина

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Жителям Когалыма напоминают, что с сегодняшнего дня, 5 января, в городе начинает действовать новый график движения общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также с 1 января 2019 года согласно Приказу службы по тарифам ХМАО-Югры изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. В автобусах марок «ПАЗ» и «МАЗ» она теперь составляет 25 рублей, в малотоннажных автомобилях (марки «ГАЗель» и «ГАЗ Луидор») – 29 рублей.

Представляем вам изменённый график движения.

Расписание автобуса №2

Расписание автобуса №3

Расписание автобусаов №1 и №1А

Расписание автобуса №4

Расписание автобуса №6

Расписание автобуса №6