Как будут ходить автобусы в Когалыме с 5 января
Жителям Когалыма напоминают, что с сегодняшнего дня, 5 января, в городе начинает действовать новый график движения общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Также с 1 января 2019 года согласно Приказу службы по тарифам ХМАО-Югры изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. В автобусах марок «ПАЗ» и «МАЗ» она теперь составляет 25 рублей, в малотоннажных автомобилях (марки «ГАЗель» и «ГАЗ Луидор») – 29 рублей.
Представляем вам изменённый график движения.
Расписание автобуса №2
Расписание автобуса №3
Расписание автобусаов №1 и №1А
Расписание автобуса №4
Расписание автобуса №6
Расписание автобуса №6
Расписание автобуса №7