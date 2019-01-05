2019-01-05T10:02:14+03:00
Авто

Как будут ходить автобусы в Когалыме с 5 января

Публикуем подробный график
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Как будут ходить автобусы в Когалыме с 5 январяКак будут ходить автобусы в Когалыме с 5 январяФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Жителям Когалыма напоминают, что с сегодняшнего дня, 5 января, в городе начинает действовать новый график движения общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также с 1 января 2019 года согласно Приказу службы по тарифам ХМАО-Югры изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. В автобусах марок «ПАЗ» и «МАЗ» она теперь составляет 25 рублей, в малотоннажных автомобилях (марки «ГАЗель» и «ГАЗ Луидор») – 29 рублей.

Представляем вам изменённый график движения.

Расписание автобуса №2

Расписание автобуса №2

Расписание автобуса №3

Расписание автобуса №3

Расписание автобусаов №1 и №1А

Расписание автобусаов №1 и №1А

Расписание автобуса №4

Расписание автобуса №4

Расписание автобуса №6

Расписание автобуса №6

Расписание автобуса №6

Расписание автобуса №6

Расписание автобуса №7

Расписание автобуса №7

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югорчанам напомнили основные правила при передвижении по ледовым переправам
Жители Ханты-Мансийска ознакомились с бытом народов ханты и манси
Погода в Югре 5 января: облачно с прояснениями
В Югре ночью угнали сразу две «Лады»
В Ханты-Мансийске состоялся банный фестиваль
Охранники гипермаркета из Сургута не дали украсть уголовнику обувь, наушники и перчатки
В Югре на Рождество придут морозы
Юный вартовчанин ограбил знакомого
В Нягани бездомный съел голодную мать-собаку
В ХМАО в ДТП погиб водитель скорой помощи
Погода в Югре 4 января: -14 градусов и снегопады
Хантымансийцам предлагают провести выходные на "ЧУМовой улице
Пенсионер из Нефтеюганска угнал авто от роддома
Погода в Югре: -14 градусов и снегопад
В Югре перед новым годом незаконно срубили 11 ёлочек
В Сургуте проверяют дома с газовым оборудованием
Жительница Сургута осквернила буддийскую статую и прокляла общину
Вартовчанам напомнили о комендантском часе
За четыре выходных на дорогах Югры погибли 7 человек
Погода в Югре 2 января: -18 градусов и слабая метель
В парке «За Саймой» собрались трезвенники Сургута
В Сургуте поступил в продажу электронный проездной «Карта горожанина»
Погода в Югре 1 января: -19 градусов и небольшой снег