Хантымансийцам предлагают провести выходные на "ЧУМовой улице

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:57:58+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧУМовая улица появилась в Ханты-Мансийске. Очевидцы сообщают, что все праздники там буквально яблоку негде упасть. Горожане и гости с удовольствием идут к чумам, чтобы окунться в колорит Югры.

Улица с чумами появилась перед Новым годом в ханты-мансийском Археопарке. Здесь есть «Чум-сувенир», «Этно-Чум», «Чум-рыба», «Чум-кафе» и «Чум Мороза», где можно встретить зимних волшебников, поучаствовать в мастер-классах, купить сувениры, познакомиться с обычаями ханты и манси, попробовать национальные блюда.

Попасть на «ЧУМовую улицу» можно до 7 января с 11:00 до 20:00. Она — часть большого проекта «Ханты-Мансийск — новогодняя столица Югры». 6 января гостей ждет фестиваль ростовых кукол «Новогодние игрушки».