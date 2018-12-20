2018-12-20T14:33:21+03:00
Звезды

Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России

Награждение победителей состоится 23 декабря 2018 года
Алена Кульмухаметова
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В Москве открылась XXV выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка - 2018».

На крупнейшей тематической выставке России и Европы конкурсные работы в номинациях «Охота. Традиции и современность» и «Кони мои, кони» свои работы представляют югорчане.

Заведующий сектором музейных программ и проектов этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», представитель традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера Вячеслав Кондин представил полностью скомплектованный, реконструированный по древним традиционным технологиям костюм охотника-манси.

В номинации «Кони мои, кони» представлен музейный выставочный проект «Аборигенная лошадь России. Приобская порода», который повествует об истории развития коневодства на Севере Приобья, о формировании особой породы лошадей, которую называют «приобка».

Более 20 югорских мастеров, работающих в области художественной обработки дерева и других растительных материалов, а также кости и рога, кожи и меха, примут участие в работе выставки-ярмарки в заочной форме.

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