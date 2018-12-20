Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте

20 Дек. 13:39 2018-12-20T13:39:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Фанатам певца Егора Крида снова не повезло. Он отменил концерт в Сургуте. Причиной тому – больничная койка.

Об этом артист сообщил на своей странице в Инстаграмме, и там же опубликовал видео. Популярный певец получает «коктейль» по капельнице. Причиной недомогания стало переутомление из-за напряжённого концертного графика. По информации СургутИнформ-ТВ, ни в одну из крупных больниц Сургута известный пациент не обращался.

Концерт, ожидаемый 19 декабря в Сургуте, не состоялся. Он перенесён на 14 мая 2019 года. Организаторы мероприятия сообщают, что те зрители, которые пожелают сдать билеты, могут рассчитывать на возврат денег.

Напомним, что это не первый не состоявшийся в Сургуте концерт Крида. Предыдущий, в ноябре 2018 года, отменили по решению правоохранителей, поскольку выступление оказалось не согласовано с местными властями.