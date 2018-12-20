2018-12-20T13:39:05+03:00
Общество

Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте

У певца сильное переутомление
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с соцсети ВКонтактеФото с соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Фанатам певца Егора Крида снова не повезло. Он отменил концерт в Сургуте. Причиной тому – больничная койка.

Об этом артист сообщил на своей странице в Инстаграмме, и там же опубликовал видео. Популярный певец получает «коктейль» по капельнице. Причиной недомогания стало переутомление из-за напряжённого концертного графика. По информации СургутИнформ-ТВ, ни в одну из крупных больниц Сургута известный пациент не обращался.

Концерт, ожидаемый 19 декабря в Сургуте, не состоялся. Он перенесён на 14 мая 2019 года. Организаторы мероприятия сообщают, что те зрители, которые пожелают сдать билеты, могут рассчитывать на возврат денег.

Напомним, что это не первый не состоявшийся в Сургуте концерт Крида. Предыдущий, в ноябре 2018 года, отменили по решению правоохранителей, поскольку выступление оказалось не согласовано с местными властями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека