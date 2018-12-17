В Сургуте с «солью» задержали молодого парня

17 Дек. 08:52 2018-12-17T08:52:52+03:00

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В Сургуте полицейские арестовали 18-летнего жителя зарубежья с большой партией наркотиков.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, возле одного из домов по улице Ивана Захарова при личном досмотре молодого человека в кармане его куртки полицейскими был обнаружен и изъят полимерный пакет с кристаллообразным веществом светлого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое является «солью», общей массой более 440 граммов. «Соль» он собирался сбыть с помощью тайников-закладок.

Возбуждено уголовное дело статье «Попытка покушения на сбыт наркотических веществ». Парень заключен под стражу. Ему может грозить пожизненный срок.