Новогодняя елка в КТЦ «Югра-Классик» собрала 350 маленьких югорчан

16 Дек. 12:59 2018-12-16T12:59:10+03:00

Детям показали новогоднюю интермедию «По ту сторону галактики» от артистов Ханты-Мансийского театра кукол. Фото с сайта ugraclassic.ru

На главную новогоднюю елку округа попали ребята из всех муниципалитетов региона

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Накануне, 15 декабря, в Ханты-Мансийске прошла главная новогодняя елка Югры. В зале КТЗ «Югра-Классик» собрались школьники, достигшие успехов в образовании, спорте, культуре, а также дети из разных социальных групп – находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, сирот, инвалидов.

В рамках праздника работали интерактивные площадки. Например, в фойе «Свет Оникса» были танцы. Детей там на фоне карамельного города развлекали аниматоры в карнавальных костюмах. рядом располагалась научно-познавательная лаборатория, где можно было посмотреть азотное шоу, шоу мыльных пузырей и различные химические эксперименты.

В то же время арт-салон под руководством педагогов творческих студий и Центра развития детского творчества Ханты-Мансийска проводил мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Все желающие могли научиться расписывать пряники, делать новогодние игрушки, открытки, цветочные композиции и многое другое.

Дети могли также написать и отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Такую возможность им предоставило ханты-мансийское отделение «Почта России».

После интерактивов ребятам показали красочный спектакль по сказке «Золушка», поставленный Няганским театром юного зрителя, а также новогоднюю интермедию «По ту сторону галактики» от артистов Ханты-Мансийского театра кукол.

К празднику присоединилась губернатор Югры Наталья Комарова, которая вместе с ребятами включилась в интермедию, приняла участие в серии новогодних селфи на фоне праздничного антуража и пообщалась с детьми.

В завершение праздника юным югорчанам вручили праздничные подарки.