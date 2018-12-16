2018-12-16T08:12:42+03:00
Общество

Танцевальный коллектив из Ханты-Мансийска стал призером международного конкурса

Югорские молодые танцоры стали лауреатами 3 степени в номинации «Современная хореография»
Лидия Шумкова
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Детско-юношеский коллектив современной хореографии «Ривер» был организован в 2011 году на базе КДЦ «Октябрь». Фото предоставлено КДЦ «Октябрь»Детско-юношеский коллектив современной хореографии «Ривер» был организован в 2011 году на базе КДЦ «Октябрь». Фото предоставлено КДЦ «Октябрь»
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Образцовый художественный детско-юношеский коллектив современной хореографии «Ривер» из Ханты-Мансийска стал призером международного конкурса лауреатов в области хореографического искусства «Grand Premium». Соревнования танцоров проходили на этой неделе в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в МБУ «КДЦ «Октябрь», на базе которого был организован коллектив, конкурс знакомит с творчеством и исполнительским мастерством хореографических коллективов разных стран и регионов России. Кроме того, он популяризует хореографическое искусство, создает творческую атмосферу для профессионального общения участников фестиваля, обмена опытом и репертуаром. Ежегодно в «Grand Premium» принимает участие более 1500 танцоров из регионов России и ближнего зарубежья.

Югорский коллектив представил на конкурсе три своих постановки - «Печаль моя светла», «Сплетня», «Девья красота». По итогам соревнований коллектив получил диплом лауреата 3 степени в номинации «Современная хореография» среди ансамблей возрастной категории 18-19 лет.

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