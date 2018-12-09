Погода в Югре 9 декабря: изморозь и снег
Днём до -6
Погода в Югре 9 декабря: изморозь и снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре 9 декабря ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью -8,-13 ºС, при прояснениях -17,-22 ºС, днем -6,-11 ºС, в восточных районах -14,-19 ºС.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, слабая изморозь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью -10,-12 ºС, днем -9,-11 ºС.