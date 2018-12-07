2018-12-07T15:20:48+03:00
Происшествия

Жительницу Пыть-Яха мошенники развели на 14 тысяч рублей

Незнакомый номер югорчанку не смутил
Алена Кульмухаметова
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Деньги ушли на счёт мошенниковДеньги ушли на счёт мошенниковФото: Татьяна Коркина
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Мошенничества и кражи с банковских карт стали частыми преступлениями в Югре. Злоумышленники почти не меняют схемы уловок, однако югорчане продолжают переводить деньги.

Так, очередной жертвой преступников стала жительница Пыть-Яха. На сотовый 28-летней женщины поступил звонок с неизвестного номера. Звонившая представилась специалистом отдела безопасности одного из банков России и сообщила, что на ее банковском счете обнаружена подозрительная операция. Она уточнила, совершается ли в настоящее время какая-либо покупка или сообщались сведения по банковской карте третьим лицам. «Специалист» предупредила о необходимости отмены сомнительной операции и попросила назвать данные карты: номер и 3 цифры на оборотной стороне. После того, как югорчанка сообщила все данные, ей стали приходить сообщения с числовыми кодами, которые она также передела злоумышленнице.

В результате со счета заявительницы были списаны 14 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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