В Ханты-Мансийске снесут кафе и магазины

7 Дек. 12:29 2018-12-07T12:29:26+03:00

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Архитектурный облик окружной столицы Югры продолжает улучшаться. Ещё три торговых объекта города приобретут новый облик.

Так, нестационарное здание кафе «Черёмушкин лог» будет демонтировано, а на его месте появится другое современное сооружение. На месте магазина «Цветы» на улице Свободы предприниматель планирует построить новый объект общественного питания. Продуктовый магазинчик по улице Лермонтова также будет в ближайшем будущем реконструирован.

Эти проекты строительства или реконструкции объектов торговли и общественного питания прошли процедуру согласования в Департаменте градостроительства и архитектуры Ханты-Мансийска.

По словам заместителя начальника управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Владимира Ревакшина, предприниматели выражают готовность сотрудничать с администрацией муниципалитета по вопросам развития бизнеса и активно участвовать в жизни города.