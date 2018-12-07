Жительница Пойковского ради кредита в 300 тысяч рублей заплатила страховку

7 Дек. 10:29 2018-12-07T10:29:17+03:00

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Огромное количество кредитов взяла жительница посёлка Пойковский и захотела ещё один. В банках ей отказали и она оставила заявку на сайте.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 52-летняя женщина рассказала, что хотела взять 300 тысяч рублей в займы для ремонта квартиры. Как заявительнице пояснили в специализированных организациях, загруженность ее кредитной истории не позволяет взять деньги под проценты. Тогда женщина заполнила на одном из сайтов заявку. После чего ей позвонил молодой человек, представившийся сотрудником банка, и заверил, что с его помощью кредит будет одобрен. Однако, необходимо перевести в качестве страховки и предоплаты 6 500 тысяч рублей. После того, как потерпевшая перевела требуемую сумму, «работник» учреждения перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.