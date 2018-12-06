2018-12-06T07:51:54+03:00
Общество

В Югре на закрытых ледовых переправах задержаны 7 водителей

Все они привлечены к ответственности
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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В Югре проводятся рейды по выявлению проездов через несанкционированные ледовые переправы. Так, в Октябрьском районе проведено совместное рейдовое мероприятие.

Инспекторы задержали и привлекли к административной ответственности семь водителей за несанкционированный проезд по льду.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно призывают автолюбителей не выезжать на лёд до официального открытия ледовых переправ и соблюдать требования информационных знаков, особенно, установленную грузоподъемность - это максимально безопасная нагрузка на лёд. Необходимо помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы и понимать, что нарушение этих правил может привести к гибели людей.

Напомним, в ноябре в округе случилось сразу две трагедии, когда под лёд на реках Конда и Корлики провалились пять человек. Все они погибли.

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