В Югре на закрытых ледовых переправах задержаны 7 водителей
В Югре проводятся рейды по выявлению проездов через несанкционированные ледовые переправы. Так, в Октябрьском районе проведено совместное рейдовое мероприятие.
Инспекторы задержали и привлекли к административной ответственности семь водителей за несанкционированный проезд по льду.
Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно призывают автолюбителей не выезжать на лёд до официального открытия ледовых переправ и соблюдать требования информационных знаков, особенно, установленную грузоподъемность - это максимально безопасная нагрузка на лёд. Необходимо помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы и понимать, что нарушение этих правил может привести к гибели людей.
Напомним, в ноябре в округе случилось сразу две трагедии, когда под лёд на реках Конда и Корлики провалились пять человек. Все они погибли.