В Нефтеюганском районе 7-летний ребенок пострадал в аварии — мальчик был не пристегнут Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные в авариях на дорогах Югры пострадало 13 человек. Одна из аварий произошла на 166 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе. По информации ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля «Дэу» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другое авто, водитель которого скрылся с места ДТП. В результате аварии пассажиры Дэу, 12-летний мальчик и 40-летний мужчина, получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Второе ДТП произошло на 692 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. Там, 33-летняя автоледи на «Рено», не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в снежный вал. В этом ДТП пострадал 7-летний мальчик, который не был пристегнутым ремнем безопасности.

Кроме того, за выходные сотрудниками Госавтоинспекции задержано 30 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 13 – за отказ от медицинского освидетельствования; 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 56 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей-родителей ответственно отнестись к безопасности детей-пассажиров.