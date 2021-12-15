Собаке Беляшику, которая жила в теплой остановке в Сургуте, нашли хозяев в Москве.

В Сургуте собаке, которую местные жители назвали Беляшиком, нашли хозяев в Москве. Дело в том, что пес долгое время жил в теплой остановке – он не кидался на дожидающихся автобуса людей и был очень дружелюбен. Однако многие сочувствовали животному, которое, несмотря на теплое место, было бездомным.

По информации местных жителей, в настоящее время собака находится на передержки. Это понадобилось на то время, пока новая хозяйка пса будет искать способы увезти его в столицу.

«Вчера две сургутянки искали «Беляшика» по всему городу – на остановке её не было. Пришлось проверить все любимые локации животного. В конце концов пёсель нашелся в «Ленте», – сообщает telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Напомним, что собака стала настоящей звездой социальных сетей, просто лежа и потягиваясь на лавочке на одной из теплых остановок Сургута. Коммунальщики прогонять ее не стали, так как она не вела себя агрессивно, а просто наслаждалась теплом в эти холодные зимние деньки. Местные жители активно подкармливали Беляшика и гладили его.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что бездомную собаку подобрал на улице Тюмени актёр театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник. Артист встретил собачку после спектакля, с которым приезжал в город.

- Дворняга гуляла возле отеля «Спасская», где остановился Леонид Исаакович. Артист не смог пройти мимо бездомыша. В Москве он со своей дочерью активно помогают таким животным. Поэтому в Тюмени он сразу обратил внимание на одинокую милую собачку, - пояснила Анастасия Кошкина, менеджер концертного агентства, которое пригласило артиста.

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