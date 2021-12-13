В Югре у "Новогодней столицы Сибири" появятся новые герои - Ишки Ики и Миснэ Фото: МБУ “Управление по развитию туризма и внешних связей”

У "Новогодней столицы Сибири" появятся свои хозяева праздника - Ишки Ики и Миснэ. А придумла их Анна Карпунова из Вологды. Сказка Анны ляжет в основу создания зимних персонажей - волшебника Ишки Ики и его ловкой внучки Миснэ, которые будут исполнять роль наместников Дедушки Мороза и Снегурочки в Ханты-Мансийске и получат свое воплощение уже 2022 году.

Работа заняла первое место в конкурсе сказок о хозяевах новогодних праздников в Ханты-Мансийске, на конкурс пришли работы из самых разных уголков страны.

- При подготовке положения о конкурсе сказок, мы, первым делом, посоветовались с хранителями традиционной культуры обских угров Тимофеем Молдановым и Вячеславом Кондиным о том, какими чертами могли бы обладать эти персонажи. Вместе мы подготовили небольшое описание героев и дали им имена духов из мифологии обских угров - Ишки Ики (“Морозный человек”) и Миснэ (“Лесная фея”). Получилась маленькая предыстория в нескольких предложениях о двух добрых и справедливых волшебниках, которые на собственном примере учат детей честности и бережному отношению к природе. Она помогла участникам конкурса погрузиться в сеттинг и настроиться на подходящий лад. В остальном мы предоставили авторам полную свободу для творчества - рассказала Анна Линкер, директор МБУ “Управление по развитию туризма и внешних связей”.

Следующий этап создания новогодних персонажей - придумать им соответствующий образ и наряды. Это сделают юные жители Ханты-Мансийска в следующем конкурсе, который состоится в январе 2022 года. Лучшие детские эскизы передадут группе профессиональных дизайнеров, которые создадут костюмы для сказочных героев. А в 2022-2023 Новогоднюю столицу Сибири откроют уже ханты-мансийские персонажи - Ишки Ики и Миснэ.