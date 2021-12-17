Югра вошла в ТОП-3 рейтинга регионов по качеству жизни

Югра заняла третье место в рейтинге регионов по качеству жизни Фото:google.ru/maps/

Югра заняла третье место в рейтинге регионов по качеству жизни. Такое исследование впервые составило Агентство стратегических инициатив, а целью рейтинга стало создание стимулов для формирования качественной среды для жизни людей в регионах.

Как отмечают авторы, высокий уровень доходов региона не всегда означает его автоматическое попадание в лидеры рейтинга: чаще всего срабатывают именно грамотные управленческие решения, а не объем бюджетных средств.

В исследовании рассматривались 10 направлений: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела. Всего 161 показатель, причем почти половину формировали с помощью опросов. Авторы также добавили, что рейтинг качества жизни станет ежегодным.

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