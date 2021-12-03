Банщики со всей страны встретятся в Ханты-Мансийске для участия в чемпионате по банному мастерству

В Ханты-Мансийске пройдет первый в УрФО зимний чемпионат по банному мастерству «Иртышские купальни». Фото: Туристско-информационный центр

Лучшие мастера банного парения со всей России приедут в Ханты-Мансийск для участия в первом в УрФО зимнем чемпионате по банному мастерству «Иртышские купальни». Соревнования пройдут в январе на SPA-фестивале - проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири».

Участники поборются за ценные призы, звание чемпиона Югры и возможность стать участником отборочного чемпионата по банному мастерству УрФО, который пройдет в Тюмени.

Каждый участник чемпионата должен успеть за 30 минут убедить строгих судей в своем мастерстве. И это будет непросто, потому что в состав судейской комиссии войдут сертифицированные мастера из Москвы, Тюмени, Екатеринбурга и Сургута, а возглавляет ее Сергей Будяк - вице-чемпион России и чемпион Урала по банному мастерству.

- Впервые к нам в Ханты-Мансийск Сергей Будяк приехал в 2019 году. Тогда и родилась идея проведения зимнего чемпионата по банному мастерству. В этом году мы нашли для него подходящую площадку - гриль-парк «Finland». И теперь решаем, установить ли на его территории баню со стеклянными стенами или поставить в простой бочке-парилке видеонаблюдение. Поскольку правила чемпионата по парению не позволяют судьям долго находиться в помещении - рассказала директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер.