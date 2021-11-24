Глава Депздрава Югры опроверг информацию о нехватке коек для пациентов с коронавирусом

Глава Депздрава Югры опроверг информацию о нехватке ковидных коек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Глава Депздрава Югры прокомментировал информацию, появившуюся в одном из пабликов в соцсети, о том, что в округе не хватает больничных коек для ковидных пациентов, а также данные о надомной вакцинации для 40 % жителей. Алексей Добровольский заявил, что все написанное – неправда.

- Из обилия ошибок отвечу автору цифрами. Население Нягани (58 733), Нефтеюганска (128 159), Урая (40 692) и всего Кондинского района (30 570) составляет 258 154 жителя, а население всей Югры - 1 687 654 жителей. Простым делением и умножением на 100 получаем 15%. При этом ограничительные меры распространяются далеко не на весь Кондинский район - написал в своем Инстаграм-аккаунте Алексей Добровольский.

Он пояснил и про коечный фонд. Во всем округе развернуты 2 813 ковидных коек, заняты 1 896, свободны 917 - более чем достаточно. На прошлой неделе заняты 2 164 из тех же 2 813. Кроме того, по решению Депздрава Югры 454 свободные койк выведены из категории ковидных, в максимально короткие сроки их переведут на обычный режим - хирургической, неврологической, терапевтической помощи. По словам Добровольского, ковидный коечный фонд в четырех населенный пунктах, где введена самоизоляция составляет 590 штук, из них свободны сегодня утром 162 койки.

- Врачам сегодня непросто. Для нас важно сохранить в больницах и поликлиниках округа качество и доступность всех видов медицинской помощи: от приема участковых врачей до медицины высоких технологий, от ковида до трансплантаций - добавил руководитель ведомства.