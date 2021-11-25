В Югре на реализацию инвестпроектов, не связанных с ТЭК, направили более 2 млрд рублей

Фото: личная страничка Натальи Комаровой в соцсети

Инвестиционные проекты, которые не связаны с добычей продуктов Топливно-энергетического комплекса, реализовали в 2021 году в Югре. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время инвестиционного послания губернатора Югры, отчета о работе правительства Югры за 2021 год и обращения губернатора Югры к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам Думы Югры.

По словам главы региона, 27 миллионов вложили в нижневартовский цех вяления рыбы с морозильными камерами, где появилось 10 новых рабочих мест. Ещё 12 рабочих мест создали на заводе по производству фасонных изделий и воздуховодов стоимостью 16,4 миллионов рублей. Рядышком, в Нижневартовском районе, 107,6 миллионов вложили в три семейных животноводческих фермы. Но и рабочих мест в разы больше – 96.

Терминально-логистический комплекс класса «А» появился в поселке Солнечный Сургутского района, с объемом инвестиций 1,9 млрд рублей. В результате появления инвестпроектов 1130 человек получили работу. Ещё 11 новых рабочих мест появилось в цехе по переработке молока, который построили в с. Кышик Ханты-Мансийского района. Объем инвестиций – 18,7 млн рублей. Что касается автомобильных дорог, то в 2022 году специалисты разработают предпроектную документацию объекта «Куминский – граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Свердловской области» и закончат проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги «Урай – Советский».

- Нужно, чтобы эти и другие инфраструктурные проекты Югры были реализованы точно в срок, в соответствии с запросами югорчан, - подчеркнула Наталья Комарова.

Губернатор также напомнила, что в этом году в регионе приступили к реализации проекта ООО «Победа 1», который создает белковые компоненты, проекта по созданию производственного комплекса, который будет выпускать фасонный прокат мощностью 100 тыс. тонн в год (компания «Сургутский металлургический комплекс») и проекта по повышению качества пассажирских перевозок и развитию ж/д инфраструктуры.