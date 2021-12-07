Гостиницы Ханты-Мансийска защищены от коронавируса

В большинстве гостиниц Ханты-Мансийска персонал полностью привит от ковида Фото: Управление по развитию туризма и внешних связей

В Ханты-Мансийске проверили как соблюдают антиковидные меры гостиницы города. Наблюдатели посмотрели насколько персонал и гости соблюдают утвержденные правила, нарушений не выявлено.

- Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в каждой гостинице Ханты-Мансийска персонал строго соблюдает масочный режим и регулярно напоминает об этом постояльцам. Везде есть стойки с одноразовыми масками и средствами дезинфекции. Помещения регулярно обрабатываются, работают системы фильтрации и ионизации. Гостей заселяют только по предъявлению QR-кода о вакцинации или недавно перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста, - отметила директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Анна Линкер.

Для проверки подлинности QR-кода постояльца персонал гостиниц использует специальный цифровой сервис UGRA-QR, разработанный Департаментом информационных технологий Югры. Он позволяет сканировать коды при помощи любого гаджета, а уже скоро в ряде гостиниц появятся специальные терминалы, через которые гости смогут самостоятельно подтверждать свои QR-коды.

В Управлении туризма отметили, что в 15 из 16 гостиниц Ханты-Мансийска персонал в полном составе прошел вакцинацию, а учреждениям уже присвоен статус «Территория свободная от COVID».