Коронавирус в Югре. Последние новости на 26 ноября 2021 года: вакцинация продолжается

Коронавирус в Югре. Последние новости на 26 ноября 2021 года Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

На территории Ханты-Мансийского автономного округа за сутки зафиксировано и подтверждено 240 новых случаев коронавируса в 21 муниципалитете. Лидером по количеству зараженных уже несколько дней подряд является Нижневартовск, там за последний день заболело 64 человека.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 48 случаев, 18-29 лет – 32 случая, 30-49 лет – 88 случаев, 50-64 лет – 43, старше 65 лет – 29. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 231 случай, источник инфекции устанавливается в 3 случаях, 6 случаев завозных. Среди детей 48 случаев COVID-19.

Состояние 181 пациента по-прежнему тяжелое, 121 человек подключен к ап

Фото: yandex.ru/covid19/stat

паратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 9 человек, а за весь период число умерших составляет уже 1 649 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 151 человек, за весь период пандемии выздоровели 81 078 югорчан.

В России за день выявлено 33 796 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 238 смертельных исходов. За сутки в России вылечились 38 450 человек. Всего за период пандемии в России выявлено 9 468 189 случаев коронавируса и умерли 269 057 человек, а выздоровели 8 164 826 человек.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом новогодние утренники в детских садах Сургута пройдут с ограничительными мерами. А точнее без родителей, они смогут посмотреть на своих детей с помощью онлайн трансляции.

В Сургуте самой востребованной вакциной в борьбе с коронавирусом стал «Гам-КОВИД-Вак», его поставили уже больше 200 тысяч человек.

Врач из Ханты-Мансийска подписал Открытое письмо, адресованное противникам вакцинации. В письме врачи предложили противникам вакцинации от COVID-19 посетить "красную зону" и увидеть своими глазами, как обстоят дела на самом деле.

В Нижневартовске продолжают отрывать дополнительные пункты вакцинации. Спрос на вакцинацию резко возрос, как только работодатели начали проверять прививочные сертификаты, а для посещения общественных мест стало необходимо наличие QR-кода.