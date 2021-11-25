Бюджет Югры на 2022 и плановые 2023-2024 годы останется социально-ориентированным Фото: Татьяна Коркина

Большинство депутатов Югры VII созыва приняли в первом чтении бюджет округа на предстоящий 2022 год и плановые 2023-2024 годы. По традиции, бюджет – социально-ориентированный, и спланированный на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития округа. По планам, доходы бюджета Югры в 2022 году составят 251,9 млрд рублей, в 2023-м – вырастут на 3,1% к 2022 году, а в 2024 – ещё на 0,9% к 2023 году.

Расходы бюджета Югры на 2022 год превысят доходы и составят 285,4 млрд. рублей. В 2023 году расходы увеличатся ещё на 2,9% к 2022 году. Однако в 2024 году расходы запланированы в меньшем объеме по сравнению с 2023 годом на 5,9%. Таким образом, на трехлетний период бюджет спрогнозирован с дефицитом: 33,5 млрд рублей (2022), 33,9 млрд рублей (2023) и 14,4 млрд рублей (2024).

По словам председателя Думы Югры Бориса Хохрякова, большая часть доходов приходится на налоговые поступления, чья доля составит от 88,1% в 2022 году до 88,3% в 2024-м году.

- Основными по-прежнему остаются налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций и налог на доходы физических лиц. Их доля составляет около 94% в общей сумме налоговых доходов, - заключил Борис Хохряков.

Что касается расходов, то они пойдут на «социалку», включая ежемесячные пособия опекунам совершеннолетних людей-инвалидов, вознаграждения приемным семьям, которые ухаживают за инвалидами I и II групп, комплексные расходы на господдержку семьи и детей.

Бюджет автономного округа на 2022-2024 годы сформирован в программном формате. Большую часть расходов (71,2%) направят на 5 программ социально-культурной сферы, в том числе на госпрограммы «Развитие образования», «Современное здравоохранение» и «Социальное и демографическое развитие». Ещё 12,2% денег потратят на 8 программ блока «Развитие отраслей экономики», половину из которых направят на госпрограмму «Современная транспортная система».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в Югре реализуется 37 региональных проектов, направленных на достижение результатов 11 нацпроектов. Наиболее финансово ёмкими региональными проектами являются «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Современная школа», «Региональная и местная дорожная сеть».