В Нижневартовске откроют "Музей волейбола" Фото: "Официальный Нижневартовск"

В честь 50-летнего юбилея Нижневартовска в городе состоится официальное открытие Музея волейбола, расположенного в спортивном комплексе «Самотлор» по адресу: улица Омская, 1-А. Сейчас там насчитывается около 10 тысяч экспонатов: значки, марки, медали, брелоки, монеты, кубки, образцы мячей, спортивной формы прошлых лет и многое другое.

- Особой гордостью экспозиции являются наградные знаки «Чемпион Москвы» (1941 г.) и «Чемпион Ленинграда» (1942 г.). А ещё фалеристический раздел музея содержит выпуски всех значков летних Олимпийских игр, в программе которых был представлен волейбол (1964 – 2020 гг.). А в 2022 году музей представит Югру в городах проведения чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB-2022 - сообщили в администрации города.

Сейчас в музея разрабатывают виртуальную версию экспозиции, чтобы любой желающий смог посетить её в интернете. Музей волейбола возглавил Николай Книжников – коллекционер волейбольных артефактов с многолетним стажем, экскурсовод, профессиональный волейболист, арбитр Всероссийской и международной категории, кандидат наук, обладатель почетных знаков.