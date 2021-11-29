В Югре пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП

Нетрезвый водитель «Мицубиси» спровоцировал аварию Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске на улице Объездная пьяный 45-летний мужчина, управляя автомобилем «Мицубиси», не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Хендай Солярис», под управлением 31-летней женщины, после чего выехал на встречку и врезался в еще один «Хендай Солярис», под управление 57-летнего мужчины. В результате ДТП автоледи получила травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

По информации УГИБДД России по ХМАО-Югре, за прошедшую неделю на дорогах округа задержано 116 водителей с признаками опьянения, возбуждено 16 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортном с признаками опьянения.

ГИБДД напоминает водителям, что нетрезвое вождение может угрожать жизни других участников дорожного движения и шанса исправить ошибку может не быть.