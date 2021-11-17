Завершается застройка микрорайона В1, в восточной части Нижневартовска Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Нижневартовск занимает одну из лидирующих позиций в Югре по вводу жилья, в городе сдано в эксплуатацию больше 86 тысяч квадратных метров жилой площади. Фактически в Нижневартовске стало на 1 300 квартир больше, многоэтажные дома в этом году появились на улице Дзержинского, в кварталах «Прибрежный» и 16-П.

Сегодня свое новоселье отпразднуют жители дома №16-А по улице Строителей. Все 210 квартир в доме запроектированы для семейного заселения и выполнены в чистовой отделке. В новом доме применены новые входные группы, по типу «прозрачного подъезда», который представляет собой витражную остекленную конструкцию с отделкой из керамогранита, что делает его светлым и удобным для использования. Кстати, в каждом подъезде на первом этаже обустроены колясочные, которые позволят жителям дома хранить детские коляски, а также велосипеды в специально отведенном месте.

Кроме того, завершается застройка микрорайона В1, располагающегося в восточной части города, которая продолжает свое развитие. Там закончилось строительство очередного участка на улице Нововартовской, где возвели 609 метров дороги в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А строительство магистрали, которая является дублером улицы Лопарева, продолжится в следующем году.