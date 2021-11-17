Коронавирус в Югре. Последние новости на 17 ноября 2021 года: вакцинация продолжается

Коронавирус в Югре. Последние новости на 17 ноября 2021 года Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 17 ноября 2021 года. За минувшие сутки в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 258 случаев коронавируса в 22 муниципалитетах. Лидерами по количеству заболевших являются Сургут – 59, Нижневартовск – 39 и Ханты-Мансийск – 27. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 47 случая, 18-29 лет – 31 случаев, 30-49 лет – 100 случая, 50-64 лет – 53, старше 65 лет – 27. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 242 случаев, источник инфекции устанавливается в 7 случаях, 9 случаев завозных. Среди детей выявлено 47 случая COVID-2019, среди рабочих – 54 случай, среди служащих – 72, среди медицинских работников – 12, среди пенсионеров – 39. В категории «иные» установлено 46 случая.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 198 пациентов остается тяжелым, 144 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса умерли 8 человек, а с марта прошлого года COVID-19 унес жизни 1 540 человек. За сутки выписались по выздоровлению 151 человек, за весь период пандемии вылечились 79 285 югорчан.

За последние сутки в России зарегистрировано 36 818 новых случаев ковида в 85 регионах и зафиксировано 1 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 34 161 человек. Всего на сегодня в России выявлено 9 145 912 случаев коронавируса и зафиксировано 257 837 летальных исходов, выздоровели 7 846 448 человек.

Няганская компания получила штраф за отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха. Контрольные и противоэпидемические мероприятия, проводимые Роспотребнадзором в Нягани, Октябрьском районе продолжатся. В Нягани задержали двоих сотрудниц школы, которые предоставили поддельные ПЦР тесты.

Против них возбуждены уголовные дела.

В Югре начались выплаты организациям, приостановившим работу из-за ковидных ограничений. В округе обсудили основные вопросы, связанные с распространением коронавируса. В Нижневартовске коронавирус стали чаще выявлять у детей и подростков. В целом ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной. В Нефтеюганской окружной больнице продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавируса.