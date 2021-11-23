"Просто устали": Глава Депздрава Югры сообщил, что медики увольняются из больниц из-за коронавируса

Алексей Добровольский за месяц побывал в нескольких больницах региона Фото: Личная страница героя публикации в соцсетях

Глава Депздрава Югры за месяц побывал в больницах и поликлиниках Нижневартовска, Сургута, Нягани, Югорска, Советского, Ханты-Мансийска и провел встречи с врачами, которые сутками работают в ковидных госпиталях, без выходных и до глубокой ночи.

- Вижу, как просто тяжело. Вижу, насколько стало больше грусти и меньше горящих глаз. Просто устали. И еще... не все выдерживают. Врачей и медсестер в больницах и поликлиниках за этот год стало меньше. Кто-то выбрал частную медицину, кто-то раннюю северную пенсию. Кого-то поманил длинный столичный или сахалинский рубль. Не осуждаю никого. Проза жизни - написал глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем инстаграм-аккаунте.

Добровольский пояснил, что медики увольняются из-за большой нагрузки. Он также выразил надежду на то, что в ближайшие месяцы, не годы, ковид станет одним из привычных сезонных вирусных заболеваний и станет легче.