В ДТП на югорской трассе погибли два человека, 9-летняя девочка попала в больницу

В Сургутской районе "Лада" вылетела на встречку и врезалась в "Камаз" Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 125 автодороги «Сургут-Когалым», в Сургутском районе произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека. Аварию спровоцировал 23-летний молодой человек, находясь за рулем автомобиля «Лада», он выехал на встречку и въехал в «КАМАЗ» под управлением 58-летнего мужчины, затем легковушка отлетела в ещё один движущийся грузовик «Фрейтлайнер», за рулем которого находился 37-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Лады и его пассажир, 23-летний мужчина, от полученных травм погибли на месте происшествия, а 9-летняя девочка-пассажир получила травмы.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 15 ДТП, в которых 2 человека погибли, 18 –получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних. Сотрудниками Госавтоинспекции задержан 21 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, 20 – за отказ от медицинского освидетельствования; 35 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 57 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной непоправимых последствий.