Креативщики из Югры поучаствуют в уникальном Международном фестивале CREAMETRIA

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Стратегические сессии, образовательные и конкурсные проекты, работа арт-мастерских, акселерационные программы и ещё три десятка интересных мероприятий ждут участников Международного фестиваля креативных индустрий CREAMETRIA. В фестивале, который стартовал сегодня, 12 ноября 2021, поучаствуют предприниматели, чиновники, международные и федеральные спикеры, исследователи и ведущие эксперты. До 28 ноября 2021 года в онлайн- и офлайн-форматах представители креативных индустрий посетят Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск и Нягань.

Надо сказать, что фестиваль, реализуемый правительством Югры в сфере культуры, искусства, экономики и креативных индустрий, действительно уникален! Ему присвоены эгиды Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Северного Форума и председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах, Universal University. Для творческих индустрий Югры CREAMETRIA открывает большие горизонты.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2021 год Международным годом креативной экономики. Во время проведения XIV Генеральной ассамблеи Северного форума - международной организации северных регионов, Югра презентовала новую рабочую группу по развитию креативных индустрий. Специалисты создадут благоприятные условия для того, чтобы в регионе появлялись новые идеи и знания, формировались креативные кластеры и исчезали барьеры к развитию креативных индустрий в регионах-членах организации.

Первый слет арт-резиденций создаст региональную модель взаимодействия и объединит сетью Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Нягань. Это опыт и планы резидентов Югры Федеральный опыт развития арт-резиденций в малых и крупных городах России.