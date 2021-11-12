Почему глава Октябрьского района Анна Куташова ушла в отставку

Фото: Администрация Октябрьского района

Как гром среди ясного неба прозвучала новость о досрочном сложении полномочий главы Октябрьского района Анны Куташовой. Жители вопрошают: почему? Кто сейчас будет вместо неё «рулить» муниципалитетом? Что произошло с Анной Петровной, которая двадцать лет жизни отдала любимому району? А причина на самом-то деле проста: она меняет место жительства и переходит на другую работу. В связи с этим её полномочия в должности главы Октябрьского района прекращаются с 16 ноября 2021.

Два десятка лет Анна Петровна стремилась повысить инвестиционную привлекательность территории, развивать инфраструктуру, стимулировать развитие экономической стабильности района и повышать качество жизни населения. И, надо сказать, это у неё получилось: комфортность проживания росла, как и общий уровень благоустройства городов и сел Октябрьского района.

За годы работы она показала себя ответственным руководителем, который системно подходил к решению задач любого уровня. Её труды оценили не только жители, но и высшие чины: в копилке у Куташовой масса наград за заслуги в различных сферах деятельности. Кстати говоря, по результатам эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Югры в 2020 году Октябрьский район поднялся с 14 на 11 место.

А в рейтинге муниципалитетов по показателю «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, в том числе введенная в действие за один год» по результатам 2020 года Октябрьский район занял 2 место из 22.

- На протяжении 6 лет я возглавляла вверенный мне вами пост главы Октябрьского района. За эти годы, с вашей поддержкой, поддержкой Губернатора и Правительства ХМАО-Югры, депутатов всех уровней, глав поселений района, команды администрации Октябрьского района нам удалось реализовать немало проектов, воплотить в жизнь наши идеи и выполнить ряд важных задач, направленных на улучшение качества жизни населения и развития Октябрьского района. Благодарю каждого из вас, за неравнодушие, активность, инициативность, патриотизм, обратную связь, за все, что мне помогало в работе, - поблагодарила Анна Куташова в своем Инстаграме жителей.

Исполнять обязанности главы Октябрьского района будет Николай Хромов, а нового главу изберут депутаты Октябрьского района в соответствии с Уставом Октябрьского района.