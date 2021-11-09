Глава югорской полиции получил звание генерал-майора Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении в звании начальника УМВД РФ по ХМАО - Югре Дамира Растямовича Сатретдинова. Он получил звание генерал-майора полиции.
Отметим, Дамир Растямович Сатретдинов родился 20 июня 1972 года в Астрахани. В органах внутренних дел с 1994 года, а службу он начал с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского районного ОВД города Астрахани. Сатретдинов назначен начальником управления Министерства внутренних дел РФ по ХМАО – Югре в 2020 году.
За время службы Дамир Растямович награждён ведомственными и государственными наградами.
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