Росписью стен и потолка нового храма в Сингапае занимался именитый мастер-иконописец

У сингапайцев появилась своя духовная лечебница Фото: Администрация Нефтеюганского района

У сингапайцев появилась своя духовная лечебница. Накануне митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил чин Великого освящения храма в честь святого равноапостольного князя Владимира. О том, что когда-то в поселке появится храм, старожилы и не мечтали, раньше верующим приходилось ездить на службы в Нефтеюганск или Чеускино, но в эту субботу утром в Сингапае раздался колокольный звон.

Росписью стен и потолка нового храма занимался именитый мастер-иконописец Валерий Верстаков, который ранее расписывал храмы не только в России, но и в Марокко. Изображения получились настолько яркими, что многие пришедшие на службу спешили отправить фото своим друзьям и знакомым.

Фото: Администрация Нефтеюганского района

- Храм получился очень красивым, большим и светлым. И мы очень рады, что теперь не нужно будет куда-то ездить на службы. Верующих в поселке очень много, сегодня на службу пришли целыми семьями, поэтому хочется, чтобы со временем при храме появилась и воскресная школа, — поделилась прихожанка Наталья.

Благодаря появлению храма образуются воскресные школы, ведется преподавание основ православной культуры и культурных истоков, а ещё налаживается приходское сотрудничество с детскими садами и школами.