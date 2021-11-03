В Нягани 21-летний парень организовал наркопритон в съемной квартире

Няганский следственный отдел завершил расследование уголовного дел Фото: Татьяна Коркина

Няганский следственный отдел завершил расследование уголовного дела против 21-летнего жителя города Нягань. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков, вовлечение подростков в совершение антиобщественных действий и организации наркопритона.

Молодой человек расфасовал синтетический наркотик в мелкие пакеты, часть из которых поместил в тайники для дальнейшей продажи через интернет. А ещё в апреле 2021 года парень арендовал на длительный срок квартиру в одном из домов 1-го микрорайона Нягани, в которой устроил наркопритон. В эту квартиру он приглашал двоих 17-летних подростков, которых уговорил попробовать наркотики, думая, что в дальнейшем сможет им продавать запрещенные вещества.

У обвиняемого, а также в обустроенных им тайниках изъято 20 свертков с синтетическим наркотиком общей массой более 8 грамм, а также 12 тысяч рублей, полученные от продажи наркотиков. Следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.