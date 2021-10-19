В Сургуте подвели итоги дорожного ремонта

Подведены итоги дорожного ремонта в Сургуте Фото: Администрация Сургута

В Сургуте завершилась дорожная кампания 2021 года, благодаря которой восемь участков дорог города привели в порядок. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году удалось отремонтировать участки дорог на улицах Маяковского, Крылова, Быстринской. Последнюю изначально планировали отремонтировать до конца августа 2022 года, но территорию, протяжённостью полтора километра удалось сдать на год раньше.

Улицу Крылова обновили на участке от улицы Билецкого до улицы Грибоедова. На улице Быстринской починили участок протяженностью – 1,47 км. В ремонтную кампанию этого года попали сразу несколько объектов Югорского тракта: участок до улицы Энгельса, пересечение с улицей Никольской и отрезок до улицы Заячий остров.

- За счет средств городского бюджета также было отремонтировано шесть внутриквартальных проездов, которые проходят около образовательных учреждений. В частности, проезд в сторону СурГПУ с улицы 50 лет ВЛКСМ, проезд между шестой школой и детским садом Буровичок. В первую очередь привели в порядок те участки, которые давно требовали ремонта» - рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Департамента городского хозяйства администрации Сургута Андрей Байков.

На дорогах заменили покрытие и светильники, частично установили ограждение. Кроме того, восстановили зеленую зону, которая пострадала в процессе работ.