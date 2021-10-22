В Нефтеюганском районе родители оценили качество питания школьников Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Качество питания школьников Нефтеюганского района, во время выездных комиссионных проверок, проконтролировали родители и общественники.

Они убедились, что школьники обеспечены рациональным и сбалансированным питанием, а работники пищеблока соблюдают санитарные нормы. Проверка пищеблоков показала, что они оборудованы всем необходимым, а в обеденных залах хватает столовых приборов и мебель соответствует всем требованиям. Для соблюдения гигиены в обеденных залах есть раковины, сушилки для рук или одноразовые бумажные полотенца, а ещё антисептики.

Из меню, которое обаятельно вывешивается на информационную доску, можно узнать, чем будут питаться школьники в течение дня. Школьники младших классов получают полноценные завтраки за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. А для питания учеников среднего и старшего звена из бюджета выделяется 44 рубля на каждого ребенка.

Многие школьники, согласно опроса довольны объемом своих порций, но вот родители готовы доплачивать за дополнительное питание. Состав меню у родителей нареканий не вызвал.

Как говорят работники столовых, они всегда готовы идти навстречу детям и родителям и учитывать их вкусы и запросы в рамках, разрешенных Роспотребнадзором. Особенно, это касается детей с особенностями здоровья, а, следовательно, и питания.