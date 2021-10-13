В Югре вновь введут цифровые пропуска и QR-коды, чтобы контролировать больных коронавирусом Фото: Татьяна Коркина

Новые коронавирусные ограничения вводятся в Югре для предотвращения распространения коронавируса. Речь идет о цифровых QR-кодах, по которым будут контролировать больных «короной» в ТРЦ, кафе, банках и других общественных местах. Соответствующее решение приняла губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба. По-русски говоря, контролировать инфицированных ковидом можно будет через государственную систему QR-кодов и цифровых пропусков «Цифровое уведомление».

- Поручаю подготовить предложения по адаптации государственной информационной системы самоконтроля передвижения граждан в период режима повышенной готовности. Это необходимо, чтобы автоматизировать контроль соблюдения самоизоляции жителями, находящимися на амбулаторном лечении и контактировавших с ними лиц, - подчеркнула глава региона.

QR-коды установят на входе в общественные места муниципалитетов округа.

Напомним, за сутки в Югре умерли 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Заболели 218 жителей региона, особенно в Сургуте (48 человек).