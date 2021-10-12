До конца следующего года Администрация Сургута обещает обеспечить жильем 175 детей-сирот Фото: Администрация Сургута

В Сургуте до конца 2022 года планируется передать детям-сиротам 175 квартир. Это в целом больше, чем за четыре предыдущих года, когда жильё предоставили 156 молодым людям.

Для того, чтобы осуществить эти планы в Сургуте используют дополнительные механизмы. Применяется не только выкуп муниципалитетом готового жилья, но и вложение средств на покупку квартир в новостройках, когда дома находятся на этапе возведения. Когда строительство завершится администрация получит жилые площади и передаст их детям-сиротам.

Деньги, которые вкладываются в долевое строительство, застрахованы от рисков. В случае, если жильё не сдано в срок, средства возвращаются без потерь.

- До 2020-го года администрация покупала для детей-сирот только готовое жильё. Внедрение новых механизмов позволило расширить эти возможности в долевом строительстве. Очередь 2019 года мы закрыли. Сейчас активно работаем со списком очередников 2020-2021 годов. Предварительно, к декабрю 2022 года планируем вручить ключи от квартир ещё 175 сиротам, - отметил Глава Сургута Андрей Филатов.

По его словам, очень важно сохранить этот темп обеспечения молодых людей жильём, чтобы в ближайшие годы полностью выполнить перед ними социальные обязательства.