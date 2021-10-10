Югра усилила позиции в Тюменской областной Думе

Фото: duma72.ru

Первое осеннее заседание Тюменской областной Думы VII созыва состоялось накануне, 7 октября, в региональном парламенте. Особых сюрпризов, кто продолжит депутатскую деятельность, а кто лишится мандата, не было: политологи давно сделали свои наметки, и во многом не прогадали. Тем не менее, с уверенностью можно сказать, что на «думской» политической арене появились новые игроки, а «старички», доказавшие избирателям свою работоспособность и нацеленность на результат, укрепили свои позиции.

Кто на новенького?

Из тех, кто получил повышение, можно назвать председателя постоянной комиссии Тюменской областной Думы VI созыва по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, депутата по Няганскому Избирательному округу №6, единоросса Владимира Нефедьева. Отныне он – заместитель председателя регионального парламента. Другая югорчанка, депутат по Сургутскому Избирательному округу №9, член партии «Единая Россия» Галина Резяпова во второй раз стала заместителем председателя Тюменской областной Думы. Как и в VI созыве регионального парламента, Галина Александровна вновь будет курировать вопросы, связанные с экономической политикой и природопользованием.

Заместитель председателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова. Фото: duma72.ru

Совсем не удивительно, что два спикера получили столь высокие чины в Думе. По данным Избиркома, Владимир Нефедьев получил 52,92% голосов на прошедших выборах, а Галина Резяпова – 36,46%.

Заместитель председателя Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев. Фото: duma72.ru

Усилили позиции в областном парламенте ещё два представителя Югры. Это депутат по Когалымскому избирательному округу №12, единоросс Инна Лосева, которая во второй раз возглавила комитет по экономической политике и природопользованию, и новичок, депутат по Нижневартовскому Избирательному округу №13, единоросс Анатолий Чепайкин. Он возглавил постоянную комиссию по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. Поддержка избирателей на выборах – 2021 – высока: Лосева получила 42,33% голосов, Чепайкин – 35,19%.

Как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Несмотря на то, что несколько человек покинули Думу, число представителей Югры не изменилось – их все так же 15. Это опытные политики разных уровней, представители различных групп и политических движений, включая новичков. Помимо Чепайкина, в парламент вошли: депутат по Сургутскому Избирательному округу №10 Олег Ваховский, депутат Владимир Фомин, депутат по Нефтеюганскому Избирательному округу №8 Александр Зеленский и депутат по Ханты-Мансийскому Избирательному округу №7 Игорь Винников, который представит ветеранское движение. Все они сыграют важную роль при составлении новых законопроектов для повышения социально-экономического развития «тюменской матрешки».

Команда Югры собралась сильная. Иначе как объяснить, что даже новичок (Анатолий Чепайкин), только-только вошедший в облдуму, возглавил один из комитетов? Как и представители Югры в думе VI созыва, новый состав будет работать в тесной связке с губернатором Югры Натальей Комаровой – лидером Команды Югры. Наталья Владимировна лично пока не встретилась с вновь избранными депутатами, но обозначила приоритеты в своем обращении к парламентариям Думы ХМАО-Югры. И это обращение можно считать наказом всем.

- Югорчане доверили вам представление их интересов. «Большие выборы» показали важность прямого диалога с гражданским обществом, высокое ожидание от командной работы по всем вопросам, волнующим людей. Среди них, формирование сбалансированного социально ориентированного бюджета, программ развития, основанных на запросах граждан, - подчеркнула Наталья Комарова.

Глава региона напомнила о том, что в соответствии с обновленной Конституцией ответственность депутатского корпуса значительно выросла.

- В первую очередь за реализацию тех обязательств, которые вы взяли в ходе выборной кампании, многочисленных встреч с избирателями. Неважно, кто в какой партии: всё, что обещали, безусловно нужно выполнять, - процитировала Наталья Комарова слова президента РФ Владимира Путина.

В числе приоритетных направлений, которыми займутся вновь избранные депутаты, - развитие коренных народов Севера и работа по актуализации стратегии развития Югры.

Эффективная модель

Политологи сходятся во мнении, что решать поставленные задачи можно только в команде. К примеру, политолог Александр Безделов считает, что на плечи народных избранников ложится большая ответственность за избирателей всех трех регионов – Тюменской области, Югры и ЯНАО. И модель, по которой Тюменская областная Дума работает уже несколько созывов, когда в парламенте один из трех регионов представляют почти два десятка парламентариев, доказала свою эффективность.

Если брать только Югру, то первостепенная задача представителей этого региона – отстаивать интересы земляков при помощи программы «Сотрудничество». Напомним, это межрегиональная программа, благодаря которой в регионах «тюменской матрешки» строят дороги, социальные и спортивные объекты.

КСТАТИ

В соответствии с частью 4 статьи 30 Устава Тюменской области, статьями 2.1 и 2.2 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» на первом заседании регионального парламента депутаты Тюменской областной Думы VII созыва принесли торжественную присягу. Её текст вновь избранный заместитель председателя, представитель Югры Галина Резяпова.

- Клянусь добросовестно исполнять обязанности депутата Тюменской областной Думы в интересах населения региона, уважать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, Устав и законодательство Тюменской области, - зачитали присягу депутаты.

Депутаты приняли присягу. Текст зачитала Галина Резяпова. Фото: duma72.ru

Сама же Галина Александровна, помимо курирования вопросов экономической политики и природопользования, будет работать сразу в двух важных для Югры комитетах - комитете по экономической политике и природопользованию и комитете по бюджету, налогам и финансам.

- Члены комитета по бюджету, налогам и финансам рассматривают вопросы распределения средств по программе «Сотрудничество», которая формируется в том числе из средств, поступающих из Югры. Я считаю важным для себя поддерживать эффективность деятельности этой программы на территории Югры. Учитывая, что ПАО «Сургутнефтегаз» активно ведет разработку Южно-Нюрымского месторождения в Уватском районе Тюменской области, то вопросы, связанные с экологией и природопользованием для меня, как депутата, избранного в том числе избирателями, которые трудятся в Сургутнефтегазе, также актуальны. Принимаю это в зону своей ответственности, - заключила Галина Резяпова.

Следующее заседание Тюменской областной Думы намечено на 28 октября 2021 года.