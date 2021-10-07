«Несколько часов удерживал связанным в гараже»: в Сургуте бывшего следователя обвиняют в похищении человека

Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет Фото: Архив "КП"

В Сургуте завели уголовное дело в отношении 30-летнего бывшего следователя полиции, который подозревается в том, что украл человека и применил к нему насилие. Долгое время похититель удерживал земляка в своем гараже и хлестал его плеткой, чтобы тот не давал показания в суде. Правонарушитель идет по статье 126 УК РФ, которая предполагает похищение человека с применением насилия. Об этом «Комсомольской правде-Тюмень» рассказали в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по ХМАО.

Еще в июле 2021 года экс-сотрудника полиции следствие обвинило в том, что тот украл деньги с банковского счета, тем самым злоупотребив своими полномочиями. Банковская карта была среди вещ доков, недолго думая, сургутянин решил воспользоваться ею, предварительно при помощи угроз выведав пароль у ее хозяина. Деньги мошенник перевел на карту друга, чтобы отвести от себя какие-либо подозрения. Сумма кражи составила 90 тысяч рублей.

Однако провернуть дело не удалось: коллеги из следственного комитета разоблачили преступника и возбудили против него уголовное дело. За кражу и злоупотребление должностными полномочиями мужчину уволили из органов и отпустили под подписку о невыезде. Но страх за то, что 39-летний товарищ, которому пришли украденные деньги, болтнет лишнего в суде, был слишком велик, и тогда преступник решил запугать соучастника.

- Подозреваемый с силой переместил 39-летнего свидетеля по уголовному делу из квартиры последнего в свой автомобиль, перевез в гараж, где несколько часов удерживал связанным. Запугав потерпевшего и угрожая применить более тяжкое насилие, злоумышленник заставил свидетеля не являться в суд и не давать изобличающие его показания,- рассказали в следственном управлении следственного комитета России по ХМАО.

Правоохранительные органы выяснили, как обстояли дела на самом деле, только после того, как потерпевшего принудительно привели в суд. Там он и рассказал о причинах своей неявки на судебное заседание. Также известно, что экс-следователь в качестве формы насилия предпочел избиение товарища плетью.

Сейчас злоумышленник задержан и в ближайшее время предстанет перед судом. Против него есть ходатайство о заключении под стражу. О подозреваемом известно лишь то, что в 2019 году он служил следователем в местном отделе полиции.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается,- заключили в окружном следственном комитете.

Похищение человека наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. Однако, исходя из уголовного кодекса, если похищение произошло с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, срок заключения составит от 5 до 12 лет.