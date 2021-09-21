Избирательная комиссия Югры утвердила результаты выборов в Госдуму и окружной парламент Фото: Татьяна Коркина

Три дня голосования, восемь партий в бюллетени, 27 избирательных кампаний – многоуровневые выборы в Югре успешно завершились, результаты утвердила региональная избирательная комиссия. Как отметил Избирком Югры, количество инцидентов и жалоб оказалось ниже, чем прогнозировалось.

– За три дня выборов к нам поступило небольшое количество жалоб – 27, но хочу особо отметить, что ни одна из них не касалась ночи подсчета голосов. В нижестоящие комиссии жалобы поступали, это нормальная часть работы и взаимодействия между кандидатами и избиркомами. При этом большинство обращений было оперативно рассмотрено и, как выяснилось, речь не шла о нарушении избирательного законодательства, – рассказал председатель окружного избиркома Денис Корнеев.

На избирательных участках работали около 5 000 наблюдателей от партий, кандидатов, особенно, на муниципальных выборах. За происходящим на избирательных участках региона следили представители партий, активные граждане и 1 764 независимых общественных наблюдателей. Многие из них публиковали посты о своем опыте с хэштегом #Общественноенаблюдение86. Таких публикаций в соцсетях накопилось больше 2 000.

За голосованием на 589 избирательных участках следили 1 178 камер, которые передавали изображение в режиме реального времени на экраны Центра общественного наблюдения. Работала в ЦОНе и уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, она убедилась, что на выборах все категории граждан были обеспечены избирательным правом.

Как рассказала член Общественной палаты РФ Ольга Сидорова, за три дня выборов в Центр поступило 25 заявлений о возможности просмотра ситуации на участках, причем от представителей партий – 28 обращений различного рода. С помощью перемотки видеозаписи, наблюдатели и члены Избиркома максимально быстро реагировали на инциденты. Как отметил глава окружного Избиркома Денис Корнеев, ЦОН обеспечил взаимодействие с наблюдателями от Общественной палаты.

– Центр общественного наблюдения мониторил соцсети, СМИ, направлял запросы, на которые мы реагировали, давали разъяснения, звонили в участковые комиссии, разбирались. Это дополняет прозрачность процедуры, тем более, что контролировать выборы мог любой гражданин, – отметил Корнеев.

По его словам, уровень и охват видеонаблюдения в Югре – один из высочайших на уровне страны и уступает, пожалуй, только московскому. По итогам этих выборов опыт Центра общественного наблюдения Югры будет изучаться и тиражироваться в других регионах России, отметила губернатор округа Наталья Комарова. Она напомнила, что региональный общественный штаб по наблюдению за выборами в Югре организовали с 16 февраля, одним из его решений стало создание ЦОН.

Дополним, видеонаблюдением на выборах было охвачено 96% избирательных участков в России – более 50 000 объектов с видеонаблюдением и онлайн-трансляцией на служебный портал. Такие масштабы видеонаблюдения на выборах не использовали нигде в мире.