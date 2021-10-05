«По-соседски рядом»: включаем скоростной интернет, заводим авто и едем к соседям в гости. Югра или Тюмень?!

Фото - VisitTyumen, VisitUgra.

Частенько жители Югры и Тюмени заглядывают друг к другу в гости, будь то поездки к друзьям или визиты по работе. Что же такого увлекательного и познавательного посмотреть тюменцу в Югре, а югорчанину в Тюмени? В нашем специальном проекте рассказываем, куда отправиться, что необходимо взять с собой в путешествие, чтобы всегда оставаться на связи и делиться в соцсетях и мессенджерах своим приключениями с друзьями и близкими.

ПСС, ТЮМЕНЬ НА СВЯЗИ!

Тюмень – это место, с которого начиналось освоение Сибири, где пять веков назад стояла столица Сибирского ханства, а на сегодняшний день стремительно развивается и носит звание Золотых ворот Сибири. Можно с уверенностью сказать, что Тюменская область очень разнообразна с точки зрения туристических направлений и привлекает множество путешественников со всего света.

Невероятный факт, но ежегодно в Тюменскую область приезжают около 2,7 млн туристов – делится тюменский департамент туризма. Такое же число круизных путешественников в 2017 году, например, приняла солнечная Барселона, столько же человек побывали в Москве в период проведения мундиаля.

МЫ В «ЗОНЕ ДОСТУПА»: ЧЕМ БЫ ЗАНЯТЬСЯ?

Искупаться в горячем источнике

Фото: предоставлено КП

А вы знали, что на основе минеральной воды из горячих источников Тюмени изготавливают косметику? Дело в том, что вода в источниках содержит множество полезных веществ, которые благотворно влияют на все системы организма. Поэтому «волшебный эликсир» можно не только нанести на кожу, но и полностью «раствориться» в нем! Окунуться в «минералке» настоятельно рекомендуют врачи. Чтобы сделать заветный заплыв, отдохнуть и укрепить здоровье, ежегодно в регион едут тысячи людей со всей России и даже из зарубежных стран. Туристов не останавливают жгучие морозы и сугробы-холмы. И не случайно, ведь курорт доступен в любое время года – в источниках температура минеральной воды круглый год достигает 39-40 градусов. Так что даже самый холодный сибирский денек не станет помехой!

Отправиться на обзорную экскурсию «Тюмень - Врата Сибири»

Фото: предоставлено КП

Тюмень называют «Вратами Сибири», открывшими в XVI веке для российского царства необъятную территорию, простиравшуюся до Тихого океана. Именно здесь был основан первый русский город в Сибири.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по старинным кварталам и улочкам исторического центра, на которых стоят купеческие особняки, украшенные знаменитой объемной резьбой. Побываете на том самом месте, где возвышался тюменский острог – сердце города – и увидите самую первую улицу будущей столицы нефтяного края. Познакомитесь и с множеством других достопримечательностей. А еще во время познавательной прогулки вы сможете узнать, какой вклад в развитие Тюмени внесли купцы-меценаты. Кстати, у вас будет возможность пообщаться с ними на театрализованных встречах. Возможно, тогда вам откроется секрет, почему Тюмень – лучший город Земли.

Прогуляться на единственной четырехуровневой набережной в России и побывать на мосту Влюбленных

Фото: предоставлено КП

Обязательным к посещению для любого туриста – фото с тюменской набережной. Достопримечательность расположена в историческом центре неподалеку от площади, где был основан город. Вместе с ней символом областной столицы является и мост Влюбленных.

Набережная – отличное место для неспешных прогулок. Нижние ярусы – из мрамора, а на верхних – есть зеленые зоны и скульптуры, связанные с историей освоения Сибири. Ну а Мост Влюбленных – одно из самых ярких мест, он соединяет два берега Туры. Минималистично и своеобразно днем, а вот в вечернее время оправдывает свое название, загораясь подсветкой чередующихся цветов, что выглядит впечатляюще.

Узнать все о черном золоте Сибири

Фото: предоставлено КП

В Тюмени можно побывать в роли настоящего нефтяника. Как? Посетив знаменитый маршрут «Черное золото Сибири». Там вас ждет необычное угощение – уха нефтяника. Это ароматный наваристый суп, приготовленный из знаменитых сортов северной рыбы, абсолютно черного цвета. Ну, а после вкусной трапезы можно пройти обряд посвящения в профессию – облачиться в рабочую униформу, произнести клятву, потрогать нефть и обмазаться ею, так сказать, с головой погрузившись в романтику добычи.

Откуда нефть, спросите вы? Да, хоть этого полезного ископаемого в Тюмени и нет, но именно здесь находятся ведущие нефтеперерабатывающие предприятия и учебные заведения, готовящие высоко квалифицированные кадры для отрасли. Маршрут начинают с Тюменского индустриального университета, где располагается международный учебно-тренировочный центр, который оснащен уникальным оборудованием для имитации процессов бурения и эксплуатации скважин и пролегает по знаковым местам, которые имеют прямое отношение к истории открытия природной ценности в Тюменской области.

АЛЛО, ЭТО ЮГРА?

Югорский округ – это ближе, чем все думают. Такие развитые города, как Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск всегда «в зоне доступа»: туристы часто приезжают именно сюда, чтобы проникнуться северной романтикой. Это территория нескончаемого очарования живописной природы и современных туристских объектов. Истинные путешественники получат возможность сполна насладиться несравненными пейзажами и щедрым югорским гостеприимством.

У многих Ханты-Мансийский автономный округ в первую очередь ассоциируется с холодом, добычей нефти и газа. Ханты-Мансийск – неразрывно связан с большим биатлоном. Мировую известность округу принес именно этот вид спорта. Однако, давайте заглянем в богатую культуру местного населения – побываем на настоящем стойбище ханты и манси, поднимемся на самую высокую гору Уральского хребта, очутимся среди обитателей каменного века, посетим один из самых больших в стране океанариумов.

Чтобы изведать все красоты этого чудесного края, да и не только его, необходимо всегда оставаться на связи. Это и навигация, и помощь в чрезвычайной ситуации, и возможность сообщить родным о приезде. Например, Специалисты МегаФона ювелирно настраивают сеть, улучшая качество и скорость передачи данных на ежедневной основе.

«Сейчас средние значения уже достигают 30-40 Мбит/с. Они позволяют с комфортом совершать видеозвонки, использовать услуги и сервисы для бизнеса, смотреть, фильмы, сериалы», - отметил директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

А для нас пользователей это означает уверенность, что оставаться на связи можно как на крайнем севере, так и за полярным кругом. Главное, чтобы неотъемлемый помощник-смартфон был с полной зарядкой, все остальное связисты севера берут на себя.

ВЫ В ЮГРЕ? ТОГДА ВАМ СРОЧНО НУЖНО…

Побывать на настоящем стойбище ханты и манси

Фото: предоставлено КП

Нефтегазовый округ- многонационален, еще с древних времен в нем проживают малые северные народы. С культурой и традициями можно познакомиться не только в музеях, но и в настоящих этностойбищах, где возможно отведать традиционную кухню северных народов, научиться запрягать оленей и управлять нартами, а еще пожить в чуме и почувствовать себя настоящим жителем северных угодий! Богатая культура, уникальный быт обских угров привлекают и манят путешественников, туристов, в особенности ученых.

Подняться на самую высокую гору Уральского хребта

Фото: предоставлено КП

Югра –за облаками! Особенно ярко это ощущается, когда ты в черте поселения Березово. Горы Приполярного Урала рассыпаны вдоль северо-западной границы округа. Именно в Березовском районе находится наивысшая точка – гора Народная высотой 1 894,5 м.

Поплавать с акулами в Когалыме

Фото: предоставлено КП

В одном из городов округа, а именно Когалыме, находится удивительный океанариум «Акватика». Его обитатели: 18 акул, 3 гигантские мурены, кровожадные пираньи, крылатые скаты, рыба-шар, крокодилы, черепахи. Можно полюбоваться за грацией морских обитателей, а можно и погружение совершить на глубину до 4 метров в главном морском аквариуме и поплавать вместе с акулами! Или заняться серфингом на аттракционе «Флоурайдер».

Очутиться среди обитателей каменного века

Фото: visittyumen.ru.

С чего все начиналось? Когда-то этот северный регион населяли мамонты, шерстистые носороги и пещерные львы. На сегодняшний день, недалеко от Ханты-Мансийска, ученые-археологи проводят раскопки и обнаруживают хорошо сохранившиеся останки былых гигантов. Экспонаты можно увидеть в «Музее природы и человека» или в культурно-туристическом комплексе «Археопарк».

Принять участие в праздниках народов Севера

Фото: предоставлено КП

Хлеба и зрелищ! Этой фразой можно начать уникальные праздники народов севера. Вороний день, День обласа, День оленевода – яркие события, пропитанные местным колоритом. Ежегодно недалеко от Нефтеюганска устраивается турнир на Кубок губернатора округа по гребле на обласах – лодках-долбленках, изготовляемых из цельных кусков кедра, осины или тополя длиной 4 метра и более. Метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты чум – здесь вас научат всему.

ПАКУЕМ ЧЕМОДАНЫ: ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЕ?

Отправляясь в путь, нужно быть максимально подготовленным и отнестись к этому серьезно. Итак, с чего начать? Составьте список необходимого для предстоящего путешествия. Перед поездкой необходимо собрать все вещи, которые могут понадобиться, и не упустить ничего важного.

В первую очередь важно позаботиться о документах: взять с собой паспорт, полис, свидетельство о рождении (для детей), водительские права, банковские карты, наличные деньги. Такие вещи лучше проверить несколько раз перед поездкой. Современную жизнь трудно представить без электроники, поэтому на ее подготовку перед путешествием тоже нужно уделить достаточно внимания. Кстати, приложение для смартфона PackKing позволит основательно подготовиться к поездке и не упустить ни одной детали. Либо, если вы любите самостоятельно составлять списки, то тут, кстати, придется Google Keep.

Итак, все гаджеты зарядили, освободили память на смартфоне или видеокамере, предварительно сохранили файлы на компьютере или в «облаке». Можно ехать! Но, учтите, отправляясь в край огромных мошек и голодных медведей, с которыми, кстати, можно сделать селфи, необходимо иметь высокоскоростной интернет. По нашему наблюдению, наиболее оптимальный –у оператора МегаФон. Это подтверждают и тысячи замеров пользователей в Югре и Тюмени через популярное приложение SpeedTest от международной кампании Ookla.

При поездке на автомобиле не забудьте загрузить в навигатор все необходимые карты. Если вам удобнее пользоваться смартфоном или планшетом для этих целей, то не забудьте обновить базы тех мест, в которых вы планируете побывать, чтобы не заблудиться. И кстати, прихватите селфи-палку: удачный кадр и больше лайков обеспечены, даже если вы путешествуете в одиночку.

ЧЕМ БЫ ПОЖИВИТЬСЯ: ЮГОРСКИЕ И ТЮМЕНСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ ONLINE

Фото: visittyumen.ru.

Югорская кухня на проводе

В северном округе можно не только увидеть необычные локации, но и поужинать не хуже, чем в Париже. Рассказываем про югорские деликатесы и гастрономические бренды региона, которые, кстати, можно встретить и в Тюмени.

Сельвинская сельдь, кышиковский чебак, кедровые орехи, кондинский гриб, княженика и брусника – уникальная продукция, выпускаемая под маркой «Сделано в Югре». Сосьвинскую сельдь заслуженно считается самой дорогой и самой вкусной из селедок. Гурманы считают, что аромат схож с запахом огурца. Косточки отсутствуют, а хрящи нежные и мягкие настолько, что выпотрошенную, чуть подсоленную и лишенную головы рыбу, едят прямо так.

Каждый кулинарный шедевр хочется показать! Запускайте прямой эфир и передавайте своим подписчикам вкусности во всех красках. А если обнаружится, что у ваших спутников вдруг закончились гигабайты, то вы сможете их выручить – раздать интернет вместе с МегаФон. Скорости передачи данных точно хватит на всех.

Тюменская кухня, алло, говорите

Думаете, что местная кухня ничем не удивит? Ошибаетесь! Богатые земли Сибири известны своими питательными и полезными блюдами. Можно увидеть разнообразные сибирские травы, дичь, оленину, пельмени, строганину, грибы и конечно же популярную уху из «нефти». Прочувствовать всю атмосферу и колоритность сибирской кухни можно и нужно, конечно же, в Тюмени.

Муксун и стерлядь, ягоды и варенья – все традиционные сибирские угощения, которых нет в других регионах. Есть даже мороженое с олениной, которое впервые было представлено гостям фестиваля «Сибирский разносол». Город приятно удивит вас своей кухней. Так что вооружайтесь смартфоном и ищите необычные ракурсы.

ИСТОРИЧЕСКИЙ БЕЗЛИМИТ: ПОЧЕМУ В ТЮМЕНЬ И ЮГРУ СТРЕМЯТСЯ ТУРИСТЫ?

Посетить города Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области – мечта многих туристов. Колоритная культура и богатое наследие Югры, которое на протяжении многих лет хранит особенности традиций предков. Образ жизни, кухня, праздники, окунут в культуру северных народов, что приятно удивит и оставит много положительных эмоций.

Григорий Распутин, Дмитрий Менделеев, Петр Ершов – первые, кто приходит на ум при упоминании Тюменской области. История богата на события, которые так привлекают туристов: императорский маршрут, декабристы, первый город Сибири полон тайн и загадок.

Фото: visittyumen.ru.

На сегодняшний день Тюмень – динамично развивающийся город, который шагает в ногу со временем и не забывает про традиции и наследие. Музеи, купеческие дома, архитектура отсылают нас к тому, как развивался этот город.

Понежиться в горячем источнике, а может пожить в чуме – выбирать вам. И совершенно неважно, пробудете вы здесь несколько дней или задержитесь на неделю: эмоции от этих неповторимых мест, которые вы запечатлели на фотографиях и видео останутся с вами навсегда.